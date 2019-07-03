Всех посетителей эвакуировали из тюменского ТЦ "Кристалл" из-за стрельбы

Наряды полиции выехали к торговому центру «Кристалл» в Тюмени из-за неизвестных, открывших стрельбу.

Как передает местное издание 72.ru, неизвестные открыли стрельбу в тюменском ТЦ «Кристалл». Отмечается, что в настоящее время из здания уже эвакуировали всех посетителей и работников.

По словам очевидцев, во время эвакуации они также заметили людей на крыше ТЦ. К месту событий приехало много техники МЧС, в том числе автолестница.

К торговому центру следуют наряды полиции. Данные о пострадавших в ЧП пока не приводятся.