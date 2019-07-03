В Тюмени ввели план "Перехват" для поимки подростков, устроивших стрельбу в ТЦ

Причиной стрельбы в тюменском торговом центре «Кристалл» стала потасовка между несовершеннолетними.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал об эвакуации посетителей и сотрудников из торогового центра «Кристалл» в Тюмени из-за стрельбы.

Как передает местное издание 72.ru, всего из «Кристалла» эвакуировали порядка полутора тысяч человек. В настоящее время для поимки стрелявших преступников в городе введен план «Перехват».

По данным «Интерфакса», стрелявшими оказались подростки: между тремя из них в ТЦ произошел конфликт, в результате которого один из злоумышленников выстрелил из пневматического пистолета, после чего все трое скрылись.