Семилетний ребенок погиб в Кургане из-за взорвавшегося в его руках телефона

Смертельные травму и ожог получил семилетний ребенок в Кургане после взрыва мобильного телефона.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городской скорой помощи, инцидент произошел в помещении общежития в Кургане, когда ребенок взял в руки мобильный телефон.

Предполагается, что устройство взорвалось в руках у несовершеннолетнего, причинив ему смертельные травмы.

При этом в службах технического надзора города сообщили, что пожара за взрывом не последовало.

«Эвакуация и отселение жильцов не требуется», — рассказал собеседник агентства, добавив, что конструкции общежития не повреждены.