Деревянная церковь XIX века сгорела в Курганской области

В среду, 3 июля, в Курганской области загорелась деревянная церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Об этом очевидцы пишут в социальных сетях. Начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия облправительства Дмитрий Бровко рассказал «Интерфаксу», что церковь XIX века сгорела почти вся. Он также добавил, что постройка была одной из трех деревянной церквей, сохранившихся в Курганской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что загорелся кондиционер, а потом огонь перекинулся на кровлю.

Церковь входила в состав Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, в ней хранилась Чимеевская икона Божьей Матери.