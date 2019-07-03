Бизнесмена, руководившего киргизской диаспорой Екатеринбурга, застрелили

В Екатеринбурге застрелили экс-главу Свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Камчыбека Каримова.

Об этом сказано на странице Дома народов Урала в Facebook. «На Уралмаше застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов — экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек», — сказано в заявлении сообщества.

Каримов также был бизнесменом. Как пишут в соцсети, убийство его произошло 2 июля. Очевидцы утверждают, что рядом с его телом нашли сумку с деньгами.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области и пресс-службе ГУ МВД случившееся пока не комментируют.