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Бизнесмена, руководившего киргизской диаспорой Екатеринбурга, застрелили

Происшествия
09:59, 03 июля 2019

В Екатеринбурге застрелили экс-главу Свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Камчыбека Каримова.

Об этом сказано на странице Дома народов Урала в Facebook. «На Уралмаше застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов — экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек», — сказано в заявлении сообщества.

Каримов также был бизнесменом. Как пишут в соцсети, убийство его произошло 2 июля. Очевидцы утверждают, что рядом с его телом нашли сумку с деньгами.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области и пресс-службе ГУ МВД случившееся пока не комментируют.

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