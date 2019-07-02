В Москве арестовали подозреваемого в госизмене до 24 августа

Лефортовский суд Москвы оштрафовал человека по имени Сергей Петушков по подозрению в госизмене.

Об этом пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко рассказала агентству «Москва». «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 25 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Петушкову Сергею Викторовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ до 24 августа 2019 года», — цитирует агентство Первовласенко.

Она подчеркнула, что материалы дела не разглашаются, так как оно маркировано грифом «секретно».