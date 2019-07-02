Трое детей попали в больницу после ДТП с двумя жертвами на проспекте в ЗАО

Следственно-оперативная группа работает на месте крупного ДТП с жертвами на Кутузовском проспекте в Дорогомилове.

Как передает агентство городских новостей «Москва», смертельное ДТП, в котором столкнулись три транспортных средства, произошло днем во вторник, 2 июля, в районе дома №30/31 на Кутузовском проспекте в ЗАО столице.

Отмечается, что управлявшая автомобилем Kia женщина, двигаясь в сторону области, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с двумя другими машинами.

В результате аварии погибли два человека: женщина-водитель и управлявший такси мужчина. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе трое детей, которые были госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.