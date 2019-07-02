В Петербурге возбуждено дело об избиении в полиции 17-летнего подростка

В Санкт-Петербурге возбуждено дело о об избиении 17-летнего подростка после задержания по подозрению в магазинной краже.

Речь идет об инциденте, который произошел 28 мая, пишет Newsru.com. В отделение полиции по Колпинскому району Санкт-Петербурга был доставлен 17-летний Вадим Коваль, задержанный охранниками магазина якобы в момент хищения товара. При этом ничего похищенного у него не нашли; камеры видеонаблюдения также не зафиксировали никакого правонарушения.

По данным следствия, полицейские нанесли подростку несколько сильных ударов резиновой палкой в область ягодиц и два удара в голову. В результате у него диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки. Молодой человек отказался подписывать какие-либо документы, и его отпустили из отделения под расписку.

По подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия Следственный комитет возбудил уголовное дело против против пока не установленных сотрудников ОМВД. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отрицают причастность своих сотрудников к пыткам. При этом сообщается, что полиция возбудила уголовное дело в против охранника магазина, якобы применившего силу к подростку.