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В Петербурге возбуждено дело об избиении в полиции 17-летнего подростка

Происшествия
14:37, 02 июля 2019

В Санкт-Петербурге возбуждено дело о об избиении 17-летнего подростка после задержания по подозрению в магазинной краже.

Речь идет об инциденте, который произошел 28 мая, пишет Newsru.com. В отделение полиции по Колпинскому району Санкт-Петербурга был доставлен 17-летний Вадим Коваль, задержанный охранниками магазина якобы в момент хищения товара. При этом ничего похищенного у него не нашли; камеры видеонаблюдения также не зафиксировали никакого правонарушения.

По данным следствия, полицейские нанесли подростку несколько сильных ударов резиновой палкой в область ягодиц и два удара в голову. В результате у него диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки. Молодой человек отказался подписывать какие-либо документы, и его отпустили из отделения под расписку.

По подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия Следственный комитет возбудил уголовное дело против против пока не установленных сотрудников ОМВД. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отрицают причастность своих сотрудников к пыткам. При этом сообщается, что полиция возбудила уголовное дело в против охранника магазина, якобы применившего силу к подростку.

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – пишут толкователи. Я назвал бы это «синдромом Квакина» –гайдаровского героя, который тоже многое мог себе позволить

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Станислав

политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


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