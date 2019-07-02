Охранника магазина под Москвой, задушившего покупателя, отправили в СИЗО

Следственный комитет предъявил обвинения охраннику подмосковного магазина, после драки с которым умер покупатель.

Об этом сказано на сайте ведомства. Уточняется, что инцидент произошел 22 июня. Сотрудники одного из магазинов в Подмосковье заподозрили покупателя в краже, вызвали охранника, который проводил покупателя в подсобное помещение.

В результате в подсобке завязалась драка, при которой оба упали на пол. Во время драки покупатель умер от сдавливания органов шеи.

Охраннику предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и отправили в СИЗО.