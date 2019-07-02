Москвича обокрали на 16 тысяч рублей, опоив неизвестным веществом в такси

Мужчина обнаружил пропажу банковской карты после потери сознания из-за предложенной таксистом воды.

Как передает «Интерфакс», столичная полиция возбудила уголовное дело о разбое после сообщения москвича о краже у него банковской карты после поездки в такси.

По словам потерпевшего, он вызвал машину, чтобы добраться до дома из ресторана на Пятницкой улице. По дороге водитель предложил пассажиру выпить воды, после чего тому стало плохо, и он вышел из машины. До дома потерпевший добрался уже на другом такси.

Наутро мужчина обнаружил пропажу банковской карты, с которой за ночь списали 16 тысяч рублей. Из-за плохого самочувствия москвич вызвал медиков, которые приняли решение о его госпитализации.

Напомним, за последнее время в Москве были задержаны и арестованы уже двое серийных отравителей, занимавшихся грабежом случайных прохожих.