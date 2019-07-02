Кандидата в мундепы избили у избиркома на "Черной речке" в Питере

В избиркоме района «Черная речка» в Санкт-Петербурге избили кандидата в муниципальные депутаты Александра Шаталина.

Об этом сам Шаталин рассказал «МБХ медиа». По его словам, он находился в очереди, чтобы подать документы в избриком.

«Я пропустил [в очереди] одного молодого человека, но затем сказал, что больше никого пропускать не намерен. Тогда стоявшие в очереди кандидаты напали на меня — один схватил сзади, второй ударил в грудь, затем об дверь», — цитирует издание Шаталина.

Он добавил, что избиение произошло на глазах у председателя комиссии Михаила Доброхотова. Шаталин поехал регистрировать следы побоев в больницу, он намерен подать заявление в полицию.

Напомним, накануне избирком на «Черной речке» закрыли в начале рабочего дня. Во время подачи заявлений на районные выборы в Питере также пострадал еще один кандидат — у избиркома в районе «Екатерингофский» избили главу питерского штаба Алексея Навального Александра Шуршева.