Из горящего цеха "Уралмаша" в Екатеринбурге эвакуированы 20 рабочих

Во вторник, 2 июля, на заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге начался пожар, из цехов эвакуируют рабочих.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службу технического надзора Свердловской области.

«На предприятии "Уралмашзавод" возник пожар в кабельном тоннеле одного из цехов. Из цеха эвакуировано 20 рабочих», — цитирует агентство источник. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, «Уралмашзавод» был основан в июле 1993 года, он занимается выпуском дробильно-размольного оборудования, экскаваторов различных классов и модификаций, мостовых тяжелых кранов, металлургических прессов, оснасткой и инструментов для них, а также шахтными подъемными установками.