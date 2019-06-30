Полиция ищет стрелявших в безработного ради ограбления в Хамовниках

В центре столицы четверо неизвестных дважды выстрелили в безработного, пытаясь отнять у него 1 млн рублей.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 36-летний безработный москвич с огнестрельными ранами левого бедра был обнаружен на Смоленской улице в столичном районе Хамовники после разбойного нападения.

По словам потерпевшего, четверо неизвестных на двух автомашинах, одна из которых Chevrolet Cruze, дважды выстрелили в него и пытались открыто похитить сумму свыше 1 млн рублей, однако не смогли до конца воплотить свой умысел и скрылись с места преступления.

Отмечается, что в настоящее время полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело о разбое. Преступники разыскиваются, а потерпевший был госпитализирован.