В Москве скончалась женщина, на которую упало поваленное ветром дерево

Из-за сильного ветра в столичном Воронцовском парке на 59-летнюю москвичку упало дерево.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в Воронцовском парке на юго-западе Москвы вечером в четверг, 27 июня.

Отмечается, что пострадавшую из-за падения дерева 59-летнюю москвичку госпитализировали, однако в ночь на пятницу она скончалась в больнице.

Информированный источник также сообщил агентству, что всего в столице из-за порывов ветра и сильного дождя пока упало десять деревьев.

Напомним, 27 июня в столичном регионе действовал «желтый» уровень погодной опасности, а спасатели призывали москвичей соблюдать бдительность из-за сильного ливня с градом и порывами ветра до 20 м/с. Аналогичное предупреждение действует в Москве и в пятницу, 28 июня.