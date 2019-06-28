Соцсети сообщили о "маленьком море", образовавшемся на дороге к Шереметьево

Сотрудники столичного аэропорта Шереметьево призвали москвичей выбирать альтернативные пути к авиагавани из-за потопа.

Как передает РИАМО со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей, в окрестностях терминала B аэропорта Шереметьево произошел потоп, в котором легковые автомобили тонут почти наполовину.

«Маленькое море, жесть!!!» — написал в Instagram один из очевидцев произошедшего, приложив видео, на котором видно, что машины медленно движутся по затопленной дороге, скрываясь под слоем воды почти наполовину.

«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта», — приводит сообщение пресс-службы авиагавани «Интерфакс».

В аэропорту призвали москвичей выбирать альтернативные пути для проезда к месту назначения, а также пользоваться «Аэроэкспрессом».

Кроме того, согласно порталу «Яндекс.Расписания», из-за непогоды в трех столичных аэропортах были задержаны и отменены 28 рейсов.

Ранне МЧС предупредило жителей Москвы о приближающемся ливне с порывами ветра до 17 м/с.