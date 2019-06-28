СМИ сообщили о самоубийстве замглавы взвода Росгвардии в центре Москвы

В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице обнаружили тело 49-летнего сотрудника войск национальной гвардии России.

Как передает Znak.com со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва», тело 49-летнего заместителя командира взвода Росгвардии нашли в его квартире в центре столицы.

По данным источника в правоохранительных органах, военнослужащий покончил с собой.

В настоящее время материалы по данному инциденту переданы в СКР для проведения проверки.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)