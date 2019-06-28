Из-за кражи кабеля на ОЖД было задержано движение более 30 поездов

Сбой движения поездов на Ленинградском направлении произошел из-за кражи более 1,5 тысяч метров кабеля.



Уточняется, что причиной задержки поездов стало хищение средств, отвечающих за работу устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги: «28 июня, в 02:40 мск на станции Сходня Октябрьской железной дороги было обнаружено хищение из кабельного колодца 17 кабелей суммарной длиной более 1500 метров».



В итоге было прервано движение более 30 поездов дальнего следования, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Время задержки составляло от одного до 2,5 часов. Девять поездов «Сапсан», следовавших из Москвы, были задержаны на время от 25 до 51 минуты. Также был нарушен график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД.

В пресс-службе отметили, что железнодорожники сделали все возможное для быстрого восстановления инфраструктуры и обеспечения графика движения. К 5:40 на Ленинградский вокзал с Ярославского вокзала было доставлено 1700 метров нового кабеля, в 6 утра начаты восстановительные работы. По состоянию на 13:00 восстановлены 6 кабелей из 17 поврежденных, стабилизировано движение по двум главным путям.