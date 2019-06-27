В Москве арестован еще один промышлявший грабежами отравитель

По подозрению в отравлении и ограблении людей в Москве и Московской области арестован ранее судимый житель Твери.

Как пишет «Интерфакс», 9 февраля 2019 года в поезде на Ленинградском вокзале был обнаружен сильно пьяный мужчина 1965 года рождения, при котором не было ценностей и денег. Он был доставлен в медучреждение, где скончался спустя два часа. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стало отравление клозапином, осложнившееся отеком головного мозга.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). В рамках расследования установлена причастность к совершению преступления жителя города Твери, ранее судимого за убийства и разбои. Сейчас он заключен под стражу.

По данным следствия, обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей.

Ранее в Москве был задержан и арестован 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. По данным следствия, он предлагал своим жертвам отравленные напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, и грабил их.