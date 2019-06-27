Самолет Ан-24 при посадке врезался в здание и загорелся в Бурятии

В четверг, 27 июня, самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в Нижнеангарске из-за отказа двигателя. Два человека погибли.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в городе Нижнеангарск в Бурятии из-за отказавшего двигателя.

«После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями», — рассказал собеседник агентства.

После того, как самолет выкатился за пределы посадочной полосы, он врезался в здание и загорелся. Погибли два человека — командир экипажа и бортмеханик. На борту находилось до 42 пассажиров, 14 из них обратились за медицинской помощью.

Собеседник агентства уточнил, что двигатель самолета отказался еще в воздухе. По его словам, самолет садился с «разнотягом» в двигателе и удержаться на полосе при пробеге уже не мог. Подчеркивается, что экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.