В Саратовской области женщина погибла от укуса змеи на кладбище

В Александрово-Гайском районе Саратовской области женщина скончалась после укуса змеи.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на местный минздрав, 25-летняя женщина вместе со своими родственниками находилась на кладбище, где ее атаковала змея. В течение пяти минут ее состояние резко ухудшилось, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд из раны, затем пострадавшую отвезли в фельдшерско-акушерский пункт и попытались доставить в больницу, однако жизнь спасти ей не удалось. Смерть констатировали медики скорой помощи.

Предположительно, причиной смерти стал анафилактический шок, однако точную причину установит судмедэкспертиза, сообщили в минздраве.