На угрожавшего мэру Нового Уренгоя в соцсетях возбудили уголовное дело

СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело против жителя Нового Уренгоя.

Об этом пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на ведомство. Уточняется, что дело было заведено по ч.1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Причиной стал ролик с угрозами в адрес мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза, который обвиняемый снял и выложил в соцсети. На ролике мужчина с топором угрожает Костогризу расправой и называет мэра террористом.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.