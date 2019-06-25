В Москве задержали подозреваемого в отравлении 24 человек

Полиция задержала в Москве мужчину, подозреваемого в отравлении прохожих.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник. Уточняется, что задержание произошло в Басманном районе столицы, где находится квартира подозреваемого. Во время обыска в ней нашли свертки с белым порошком.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что неизвестный мужчина в центре Москвы отравляет и грабит прохожих. Он предлал им отравленную газировку, после грабил. На данный момент известно о 24 жертвах мужчины.