В Энгельсе главу отдела полиции задержали за подброс наркотиков

В городе Энгельс Саратовской области задержали главу отдела полиции по борьбе с наркотиками задержали.

Об этом сообщает региональное управление СК. По версии следствия, 31 октября он вместе с другими его сотрудниками задержал двух мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Их обыскали, наркотиков при них не оказалось, однако на телефоне одного из них нашли адрес закладки.

В тот же день, как считает следствие, глава отдела поручил своему подопечному подбросить наркотики задержанным, а после провести проверку.

На задержанного завели уголовное дело по трем статьям: превышение полномочий, незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности.