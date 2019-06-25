Поезд Бишкек — Москва остановили на неопределенное время из-за пожара в Казахстане

Скорый поезд №17 сообщением Бишкек — Москва остановили на границе с Казахстаном из-за угрозы взрыва боеприпасов.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в казахстанском городе Арысь загорелся склад с боеприпасами, которые, в результате, начали взрываться.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Киргизских железных дорог, из-за угрозы взрывов поезд Бишкек — Москва, проходящий через Казахстан, остановили на границе на неопределенное время.

По данным «Пассажирских перевозов» всего после начала пожара остановили 20 поездов, в которых находились 8 121 человек. Для пассажиров организовали размещение, им предоставляют питье и питание.