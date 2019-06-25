На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария "ВКонтакте"

На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.

Об этом пишет Znak.com. Уточняется, что пенсионерку обвиняют в публичном оправдании терроризма. По данным издания, в ходе монторинга соседей оперативники Центра «Э» регионального МВД обнаружили комментарий женщины. По их мнению, своими словами она оправдала теракт в здании ФСБ в Архангельске, который произошел в октябре 2018 года.

Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Она заявила, что писала комментарий на эмоциях и полностью раскаялась в содеянном.