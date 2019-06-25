Город в Казахстане эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов

В военной части казахстанского города Арысь загорелся склад боеприпасов, двое человек погибли.

Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что утром в понедельник, 24 июня, в складском помещении военной части произошли взрывы, после которых начался пожар. На складе находятся боеприпасы для сухопутных войск: артиллерийские боеприпасы и системы залпового огня ракетных установок.

В результате произошедшего два человека погибли, 15 оказались в реанимации. Власти Туркестанской области начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тысяч человек.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев на совещании во вторник, 25 июня, заявил, что пожарные приостановили тушение склада, так как продолжаются взрывы снарядов. Работу планируется возобновить в течение дня.