Десятки машин с грузинскими флагами едут к зданию МВД в Тбилиси

24 июня протестующие в Тбилиси на десятках машин едут к зданию МВД страны, размахивая грузинскими флагами из окон авто.

Об этом сообщает корреспондент «Дождя» из грузинской столицы. Отмечается, что проезжающие мимо машины поддерживают активистов сигналами.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы «обожают» Грузию, и призвала решать политические проблемы без ущерба для них.

Протесты в Тбилиси начались 19 июня после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.