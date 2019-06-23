В ЮВАО ищут преступников, ранивших юношу ножом и ограбивших его на 200 тысяч

Двое неизвестных напали на молодого человека с ножом и ограбили его на сумму свыше 200 тысяч рублей в районе Люблино.

Как передает агентство городских новостей «Москва», злоумышленники напали на юношу 1998 года рождения в Спортивном проезде на юго-востоке столицы и, ранив его ножом, открыто похитили у него сумку, в которой находилось 600 долларов, сотовый телефон, золотую цепочку и банковскую карту.

Общий материальный ущерб составил 215 тысяч 518 рублей. Сам потерпевший получил непроникающее колото-резаное ранение живота.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разбое.