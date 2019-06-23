В Дагестане убиты двое последователей ИГ, собиравшихся напасть на полицию

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации двоих последователей ИГИЛ в Дагестане.

Как передает «Интерфакс», в субботу, 22 июня, около 22:00 между селениями Эндирей и Карланюрт в Дагестане полицейские попытались остановить автомобиль ВАЗ 2109, в котором ехали двое вооруженных бандитов, однако на требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь.

Отмечается, что в результате перестрелки оба преступника были нейтрализованы. На месте столкновения обнаружены автомат и пистолет.

В НАК заявили, что боевики являлись последователями ИГИЛ и планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов.

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.