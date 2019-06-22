В квартире в Москве нашли двух девочек, не знающих своих имен

В квартире на северо-востоке Москвы в антисанитарных условиях нашли двух девочек 7 и 8 лет.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову. Уточняется, что девочек удалось обнаружить после того, как из их квартиры залило соседей. Квартира, в которой находились дети, была заставлена статуями и репродукциями, напоминающие сатанинские. Подчеркивается, что дети были грязные и голодные, они не знали своих имен и никогда не посещали школу или садик.

«Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование», — приводятся слова Кузнецовой.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.