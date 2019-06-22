Трое детей пострадали, упав с аттракциона в "Сокольниках"

Утром в субботу, 22 июня, трое детей упали с аттракциона в московском парке «Сокольники».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. «В субботу утром в отдел полиции поступило сообщение о сорвавшихся с аттракциона детях в парке в Москве. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что трое детей получили телесные травмы», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Источник агентства уточнил, что речь идет об аттракционе «Колобок». Дети, по его словам, получили легкие травмы, их родители отказались от госпитализации.