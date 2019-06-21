В Москве задержали члена экстремистской организации

ФСБ задержала 11 членов международной экстремистской организации, пытавшихся установить на Северном Кавказе шариат.

Об этом ведомство сообщило на своём сайте. Уточняется, что один из экстремистов был задержан в Москве, остальные десять — в Карачаево-Черкесии. Все задержанные являются жителями республики.

В своём сообщении ведомство подчёркивает, что экстремисты распространяли идеи радикального ислама, предпринимали попытки сместить должностных лиц и «вынашивали намерения» создать на Северном Кавказе регион с шариатской формой правления.