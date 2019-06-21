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Из Москвы-реки вытащили выбившегося из сил во время купания мужчину

Происшествия
16:58, 21 июня 2019

Спасатели в районе Кунцево вытащили из Москвы-реки мужчину, который выбился из сил во время купания.

Об этом пишет агентство «Москва» в пятницу, 21 июня, со ссылкой на пресс-службу московского департамента по ЧС. Уточняется, что во время патрулирования спасатели увидели мужчину, купающегося в неположенном месте. Тот, завидев спасателей, начал звать на помощь.

«В 25 метрах от берега на борт катера поднят мужчина. По словам пострадавшего, во время купания он выбился из сил и почувствовал, что уже не сможет выбраться самостоятельно на берег», — отметили в департаменте.

Там также добавили, что от помощи медиков пловец отказался, его отпустили домой.

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