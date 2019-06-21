Экс-главу Балашихи арестовали за получение особо крупной взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест до 13 августа главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в суде. Жиркова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, он был задержан накануне. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Следствие считает, что в 2015 году, будучи на посту мэра Балашихи, Жирков получил взятку в виде нежилых помещений общей площадью более 1000 квадратных метров в строившемся жилом доме. Взятку, предположительно, ему дал застройщик за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и общее покровительство.