80 га леса горят в Луховицком округе Подмосковья

В пятницу, 21 июня, площадь лесного пожара в Луховицком округе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Московской области. В Комитете отметили, что пожар распространился в труднодоступном болотистом месте, где использование тяжелой инженерной техники затруднено. Подчеркивается, что угрозы населенным пунктам нет.

Лес в Луховицком округе Подмосковья горит с 20 июня. На него уже сброшено более 300 тонн воды. В тушении участвуют 68 человек и 30 единиц техники.