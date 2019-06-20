Двое получили ранения в столкновении двух легковушек и маршрутки в СЗАО

Два легковых автомобиля столкнулись с маршрутным такси на пересечении улицы Туристская и бульвара Яна Райниса в Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел утром в четверг, 20 июня, на северо-западе столицы.

Отмечается, что на пересечении улицы Туристская и бульвара Яна Райниса столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, в результате чего травмы получили два человека.

В настоящее время на месте происшется работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.