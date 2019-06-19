Полиция работает на месте гибели человека в ходе ссоры у метро "Семеновская"

Три человека пострадали и один погиб в результате поножовщины на Семеновской площади в ВАО столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в среду, 19 июня, около 5:30 утра возле станции метро «Семеновская»: в результате конфликта ножевые ранения получили четыре человека, один из которых скончался, а еще трое были госпитализированы.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства поножовщины выясняются.