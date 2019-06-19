Экстренные службы проверят телецентр "Останкино" после сообщения о бомбе

Неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в телецентре «Останкино» на улице Академика Королева в Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о «минировании» Останкинской телебашни поступило в экстренные службы столицы днем в среду, 19 июня.

Отмечается, что в настоящее время к телецентру для проверки информации анонима следуют полиция, скорая помощь и другие службы.

Ранее ложные сообщения о минировании телецентра поступали 18 марта и 4 июня, 9 июня аноним дезинформировал о взрывном устройстве на Останкинской башне.