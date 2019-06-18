Найденная в Испании 13-летняя россиянка была убита

Вскрытие показало, что обнаруженная в испанском Матаро девочка из России была убита.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в доме в Испании нашли тело 13-летней девочки, которая проживала с матерью и братом. Мать уехала из Испании на несколько дней и не могла связаться с детьми около 30 часов, брата девочки разыскивает полиция.

Как пишет газета La Vanguardia, вскрытие показало, что девочка была убита. Причина смерти не раскрывается.

Напомним, тело россиянки нашли соседи, которые зашли в дом по просьбе матери убитой.