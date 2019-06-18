Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализировали из зала суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руку на заседании суда.

Об этом «Дождю» рассказала жена Шестуна Юлия. Отмечается, что заседание было прервано, экс-главу района госпитализировали. Шестун в момент происходящего находился в СИЗО «Матросская тишина» и участвовал в заседании по видеосвязи.

Экс-глава Серпуховского района объяснил свой поступок тем, что больше года его пытают и избивают, а он находится в СИЗО «без единого доказательства вины». Он также заявил, что возобновляет голодовку.

Напомним, Шестуна арестовали год назад по обвинению в превышении должностных полномочий, после обвинение изменили на крупное мошенничество, отмывание денег и незаконное предпринимательство.