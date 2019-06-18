Дело завели после избиения директора Фонда кино в Москве

В понедельник, 17 июня, в Москве неизвестный напал на мужчину, избил его и убежал.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МВД. «17 июня в отдел полиции поступило сообщение, что неизвестный подбежал к мужчине и несколько раз ударил его, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что потерпевший обратился за медицинской помощью. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Как пишут российские СМИ, потерпевшим стал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.