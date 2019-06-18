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18 июня, вторник

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17 июня, понедельник

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[16:33]Суд сократил срок ареста Леониду Волкова почти вдвое
[16:15]Сын Бари Алибасова рассказал о выписке отца после отравления "Кротом"
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[14:33]Полпред Путина взял под личный контроль инцидент в Чемодановке
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[12:50]У "Мосфильма" нашли договор об аренде в прекратившей существование валюте
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[09:48]Региональные власти хотят лишить пособий малоимущих с огородами
[08:49]Британия и РФ организуют встречу Путина и Мэй на саммите G20 в Осаке
[08:26]Фильм о лихих девяностых "Бык" завоевал Гран-при "Кинотавра"
[07:55]Два человека погибли и 15 спасены при пожаре в многоэтажке в САО Москвы
[07:46]Голунову дали защиту как свидетелю по делу, в рамках которого его задержали
[07:19]Отсутствие осадков и +27 градусов пообещали москвичам 17 июня

16 июня, воскресенье

[15:50]Актер Соколов будет конкурировать с Соболь и Митрохиным на выборах в Мосгордуму
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[15:21]Адвокат призвал МВД рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему
[15:00]В Москве ввели "оранжевый" уровень опасности из-за риска стихийных бедствий
[14:23]1,6 тысячи человек пришли на митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова
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[12:54]Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
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Дело завели после избиения директора Фонда кино в Москве

Происшествия
10:37, 18 июня 2019

В понедельник, 17 июня, в Москве неизвестный напал на мужчину, избил его и убежал.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МВД. «17 июня в отдел полиции поступило сообщение, что неизвестный подбежал к мужчине и несколько раз ударил его, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что потерпевший обратился за медицинской помощью. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Как пишут российские СМИ, потерпевшим стал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

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