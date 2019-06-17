Тело 13-летней россиянки нашли в пустом доме в Испании

Полиция расследует смерть 13-летней российской девочки, найденной в доме в испанском Матаро.

Об этом сообщает TeleCinco. Уточняется, что тело девочки было найдено в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом. Мать, как сообщает телеканал, несколько дней назад уехала в Россию и не могла связаться с детьми около 30 часов. Она попросила соседей проведать дочь и сына, когда соседи пришли в дом, они нашли труп.

Брата девочки разыскивает полиция. Соседи также сообщили, что не видели мальчика уже несколько дней.