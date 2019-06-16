Восемь человек погибли в столкновении легковушки и маршрутки под Воронежом

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Воронежской области, унесшего жизни восьми человек.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter столкнулись лоб в лоб на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск в Хохольском районе. В результате столкновения погибли восемь человек, еще двое, среди которых десятилетний ребенок, получили ранения.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Ford Focus, который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.