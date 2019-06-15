Лайнер из Москвы не смог приземлиться в Краснодаре с первого раза

Пассажирский лайнер, прилетевший в Краснодар из Москвы, задел хвостом посадочную полосу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта «Пашковский», инцидент произошел в ночь на 15 июня. Пассажирский самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Краснодара, пилот сообщил об уходе на второй круг.

«Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы», — рассказал источник.

На борту находились 180 человек. В результате произошедшего никто не пострадал, лайнер благополучно приземлился.