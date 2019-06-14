60-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге за вандализм

В Екатеринбурге на мужчину 1959 года рождения, изрисовавшего краской памятник Борису Ельцину, завели дело.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Свердловской области. Уточняется, что пенсионер 8 июня пришел к «Ельцин-центру» и разрисовал красной краской фамилию первого президента России на постаменте памятника перед музеем.

«Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1959 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов», — сказал агентству глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.