В Москве выясняют обстоятельства гибели двух человек под колесами поезда

Два человека погибли под колесами электрички возле станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в четверг, 13 июня, около 16:00 возле станции «Яуза» в столице. Отмечается, что два человека были смертельно травмированы проходившим мимо поездом направления Москва — Пушкино.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Личности погибших и обстоятельства их гибели устанавливаются.