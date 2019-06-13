Сотрудники МЧС тушат пожар на заводе "Красный выборжец" в Петербурге

В Петербурге загорелось одно из ведущих в России предприятий по обработке цветных металлов — завод «Красный выборжец».

Как передает «Интерфакс», в четверг, 13 июня, огонь возник на площади 60 квадратных метров на территории завода «Красный выборжец» на Контратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Отмечается, что спасатели уже прибыли на место ЧП.

«На заводе "Красный выборжец" горит трансформатор на площади 60 квадратных метров. Допуск на тушение получен, готовится пенная атака», — сообщили в городском ГУ МЧС.

Согласно информации на сайте предприятия, «Красный выборжец» — один из ведущих в стране заводов по обработке цветных металлов. Он выпускает изделия из меди и сплавов на ее основе в виде листов и лент.