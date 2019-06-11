Территорию муфтията Ингушетии оцепили из-за выемки документов

11 июня сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Духовном центре мусульман Ингушетии.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Сотрудники силовых структур проверяют документацию в муфтияте республики. На время проведения мероприятий территория духовного центра оцеплена», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают прикомандированные из другого региона РФ сотрудники правоохранительных органов. На каком основании проверяется организация, не уточняется.
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(материал от октября 2018 года)