Территорию муфтията Ингушетии оцепили из-за выемки документов

11 июня сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Духовном центре мусульман Ингушетии.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Сотрудники силовых структур проверяют документацию в муфтияте республики. На время проведения мероприятий территория духовного центра оцеплена», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают прикомандированные из другого региона РФ сотрудники правоохранительных органов. На каком основании проверяется организация, не уточняется.