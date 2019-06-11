Таможенники в Питере нашли в контейнере с консервами 400 кг кокаина

В порту Санкт-Петербурга сотрудники таможенной службы нашли в прибывшем из Эквадора контейнере 400 кг кокаина.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной таможенной службы. «При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином», — рассказали в ведомстве.

Позже экспертиза показала, что в мешках находится кокаин. Стоимость найденных мешков с наркотиком составляет 4,5 млрд рублей.