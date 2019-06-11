Пьяный участковый в Сочи сбил двух 16-летних девушек

Вечером в понедельник, 10 июня, на пешеходном переходе в Сочи пьяный полицейский сбил двух подростков и скрылся.

Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю. Уточняется, что участковый находился за рулем Toyota Mark X. У пешеходного перехода он не снизил скорость и сбил двух 16-летних девушек. Пострадавшие были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Отмечается, что полицейский скрылся с места происшествия, однако его удалось найти. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. По факту произошедшего начата проверка.